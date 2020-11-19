صلاح محسن: اجتهدت في سموحة فعدت إلى الأهلي.. هدفنا ميدالية أولمبية

الخميس، 19 نوفمبر 2020 - 11:58

كتب : FilGoal

الأهلي - صلاح محسن

أعرب صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي عن سعادته بالعودة للفريق من جديد بعد انتهاء إعارته في سموحة.

صلاح محسن

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال صلاح محسن عبر قناة إم بي سي مصر: "اجتهدت في سموحة وبذلت قصارى جهدي لذلك ربنا كرمني بالعودة من جديد إلى النادي الأهلي".

وتابع "بالطبع المشاركة في الأهلي ليست بالأمر السهل، لكن لدي ثقة في نفسي وفي الله".

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وأضاف صلاح محسن "أتمنى التوفيق لفريق الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكان لدي فرصة لتسجيل 4 أهداف بالنسخة الحالية".

وعن المنتخب الأولمبي قال مهاجم الأهلي: "إن شاء الله نحقق ميدالية أولمبية في طوكيو، نحن منتخب الروح".

وتابع "عندما نلعب بتلك الروح نفوز على أي فريق في العالم وهذا ما حدث أمام البرازيل".

وأتم تصريحاته "لاعبو الأهلي والزمالك إخوة خارج الملعب وهذا ما ظهر في المنتخب وأتمنى أن يكون نهائي إفريقيا مشرف بين الفريقين".

الأهلي صلاح محسن
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