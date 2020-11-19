رودريجو يوجه رسالة إلى مصر ومتابعيه العرب بعد نهاية الدورة الودية في القاهرة

الخميس، 19 نوفمبر 2020 - 11:22

كتب : FilGoal

رودريجو - البرازيل الأولمبي - كوريا الجنوبية الأولمبي

وجه رودريجو لاعب ريال مدريد ومنتخب البرازيل الأولمبي رسالة إلى مصر والجماهير المصرية والعربية بعد نهاية الدور الودية المصغرة التي أقيمت في القاهرة.

وكتب رودريجو رسالته باللغة العربية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أود أن أشكركم على مودتكم وحسن ضيافتكم ولاحترامكم لي ولكل زملائي في القاهرة".

وواصل "أتابع مشاركة كل المصريين والمجتمع العربي على شبكات التواصل الاجتماعي، وأشكركم على رسائلكم".

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وأكمل "من الرائع دوما أن نشارك هذه اللحظات مع الجميع، شكرا جزيلا".

مصر فازت بالبطولة الودية استعدادا لأولمبياد طوكيو بعد أن تعادلت سلبيا مع كوريا الجنوبية وفازت ضد البرازيل لأول مرة في تاريخها في أي فئة عمرية بنتيجة 2-1.

رودريجو سجل هدفا في البطولة في شباك كوريا الجنوبية، في انتصار البرازيل بنتيجة 3-1.

لاعب ريال مدريد صاحب الـ19 عاما شارك في الموسم الجاري بقميص النادي الملكي في 8 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع 3 آخرين.

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