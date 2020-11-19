بيكهام: اقتربت من الانتقال لـ الأهلي.. هزمنا البرازيل فلما لا ننافس في الأولمبياد

الخميس، 19 نوفمبر 2020 - 11:20

كتب : FilGoal

أحمد رمضان بيكام - مصر الأولمبي - كوت ديفوار

كشف أحمد رمضان "بيكهام" لاعب نادي وادي دجلة أن مسألة انتقاله إلى الأهلي قد اقتربت وهي مسألة وقت.

وأعرب لاعب المنتخب الأولمبي عن سعادته بالفوز على البرازيل بالبطولة الودية استعدادا لأولمبياد طوكيو.

وقال بيكام عبر قناة إم بي سي مصر: "شوقي غريب تعامل مع مباراة البرازيل بطريقة رائعة، قبل المباراة شرح لنا ما سيحدث تماما".

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وتابع "الفوز على البرازيل يمنحنا الثقة بالتأكيد، ودافع لنا خلال الفترة المقبلة".

وأضاف بيكام "بالطبع هم مستواهم أفضل منا، لكن ما يفرق معنا كمنتخب أن اللاعبين (رجالة) ومن يخطأ يجد من يسانده".

وعن اللاعبين المرشحين للانضمام إلى المنتخب الأولمبي من الكبار قال: "لا أعلم من هم، ولم أسمع سوى اسم محمد صلاح وبالتأكيد سيكون إضافة لنا وأي لاعب يختاره شوقي غريب إضافة للمنتخب".

وشدد "تغلبنا على بطل النسخة السابقة من الأولمبياد، بالتأكيد سيكون هناك بحث لإضافات قوية لدعم الفريق".

وبالحديث عن انتقاله إلى الأهلي أوضح "مازالت المفاوضات جارية مع وادي دجلة، لكن أعتقد أن الأمور اقتربت ومسألة وقت".

وعن النهائي التاريخي قال: "من الصعب توقع نهائي دوري أبطال إفريقيا، الفريقان كبار وما أتمناه ألا يكون هناك عصبية داخل الملعب".

وأتم بيكام تصريحاته ردا على سؤاله بتوجيه رسالة إلى جماهير الأهلي قائلا: "أنا ابن من أبناء النادي الأهلي وأحد الجماهير قبل كل شئ لذلك لا أحتاج أن أقدم إليهم رسالة".

وادي دجلة الأهلي أحمد رمضان بيكام
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