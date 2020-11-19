كرة سلة - إصابة هيثم كمال بالتواء شديد في الكاحل خلال مباراة ودية بمعسكر المنتخب

الخميس، 19 نوفمبر 2020 - 10:57

كتب : هاني العوضي

هيثم كمال - كرة سلة

تعرض هيثم كمال قائد منتخب مصر لكرة السلة لإصابة قوية تم تشخيصها بالتواء شديد في الكاحل منعته من استكمال المباراة الودية.

وخاض المنتخب المصري لكرة السلة مباراة ودية بين لاعبي المعسكر في وجود طاقم تحكيمي استعدادا لتصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لأمم إفريقيا.

وتستضيف مصر التصفيات في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري بالإسكندرية ويشارك كل من أوغندا والمغرب والرأس الأخضر بجانب مصر.

أخبار متعلقة
كرة سلة - إلغاء معسكر إعداد المنتخبات المصرية في صربيا بسبب فيروس كورونا كرة سلة - حتى لا تتعارض مع نهائي القدم.. الموافقة على طلب مصر بتعديل موعد مباراة بالتصفيات كرة سلة - الزمالك أتم تعاقده مع والتر هودج وثنائي الدوري المصري كرة سلة - طنطا يخاطب أمن الغربية لاستضافة الدورة المجمعة الثانية بدوري المرتبط

ويخضع هيثم كمال لآشعة اليوم الخميس من أجل تحديد البرنامج العلاجي الخاص به في الفترة المقبلة.

وكان قد تم إلغاء المعسكر التدريبي لمنتخب مصر والذي كان مقررا له في صربيا بسبب تزايد أعداد مصابي فيروس كورونا هناك.

كرة سلة الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
بلدية المحلة يستعير طيارة من المصري 8 دقيقة | مصر
صلاح محسن: اجتهدت في سموحة فعدت إلى الأهلي.. هدفنا ميدالية أولمبية 29 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الجابون: أرسنال لن يسمح بانضمام أوباميانج للمنتخب مرة أخرى بعد ما حدث 29 دقيقة | إفريقيا
رودريجو يوجه رسالة إلى مصر ومتابعيه العرب بعد نهاية الدورة الودية في القاهرة ساعة | مصر
بيكام: اقتربت من الانتقال لـ الأهلي.. هزمنا البرازيل فلما لا ننافس في الأولمبياد ساعة | ميركاتو
كرة سلة - إصابة هيثم كمال بالتواء شديد في الكاحل خلال مباراة ودية بمعسكر المنتخب ساعة | رياضات أخرى
أحمد رفعت لـ في الجول: أنتظر اللقاء الأول مع جماهير المصري.. وأعدهم بموسم رائع 2 ساعة | الدوري المصري
رسميا – إنبي يكشف عن تعاقدات الموسم الجديد.. 11 لاعبا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 2 الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني 3 إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا 4 حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد"
قد ينال إعجابك