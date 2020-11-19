كرة سلة - إصابة هيثم كمال بالتواء شديد في الكاحل خلال مباراة ودية بمعسكر المنتخب

تعرض هيثم كمال قائد منتخب مصر لكرة السلة لإصابة قوية تم تشخيصها بالتواء شديد في الكاحل منعته من استكمال المباراة الودية.

وخاض المنتخب المصري لكرة السلة مباراة ودية بين لاعبي المعسكر في وجود طاقم تحكيمي استعدادا لتصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لأمم إفريقيا.

وتستضيف مصر التصفيات في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري بالإسكندرية ويشارك كل من أوغندا والمغرب والرأس الأخضر بجانب مصر.

ويخضع هيثم كمال لآشعة اليوم الخميس من أجل تحديد البرنامج العلاجي الخاص به في الفترة المقبلة.

وكان قد تم إلغاء المعسكر التدريبي لمنتخب مصر والذي كان مقررا له في صربيا بسبب تزايد أعداد مصابي فيروس كورونا هناك.