أحمد رفعت لـ في الجول: أنتظر اللقاء الأول مع جماهير المصري.. وأعدهم بموسم رائع

عبر أحمد رفعت جناح المصري الجديد عن تشوقه لملاقاة جماهير النادي المصري لأول مرة.

أحمد رفعت النادي : المصري المصري

أحمد رفعت انضم للنادي المصري هذا الصيف قادما من الزمالك، وبعقد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وقال أحمد رفعت في تصريحات لـFilGoal.com: "أنتظر ملاقاة جماهير المصري اليوم الخميس لأول مرة في بورسعيد رفقه زملائي والجهاز الفني".

وأضاف "جماهير المصري تتحدث عني كثيرا منذ قدومي بالرغم من عدم مقابلتي لهم أو الذهاب حتى الآن إلى بورسعيد".

صاحب الـ27 عاما واصل "أعد جماهير المصري بأن الموسم الجديد سيشهد منافستنا على البطولة العربية، والظهور بشكل جيد في الدورى العام وتحقيق مركز يجعلنا نتواجد في المحافل الإفريقية مستقبلا".

وأتم "أشكر جماهير بورسعيد جدا على كلماتهم، وأنتظر مقابلتي لهم بفارغ الصبر".

كان المصري قد أنهى الجزء الأول من معسكر الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة علي ماهر في مدينة شرم الشيخ، على أن يتجمع الفريق اليوم الخميس لأول مرة في بورسعيد على ملعب النادي.

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