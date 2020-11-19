رسميا – إنبي يكشف عن تعاقدات الموسم الجديد.. 11 لاعبا

الخميس، 19 نوفمبر 2020 - 10:13

كتب : أحمد شاكر

الأهلي - إنبي

كشف نادي إنبي عن التعاقدات الجديدة التي أبرمها الفريق استعدادا لبدء الموسم الجديد 2020-2021.

وأعلن إنبي عن 11 صفقة جديدة، تعاقد معها الفريق عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بين مصريين وأجانب وتجديد إعارة كريم فؤاد ظهير أيسر إنبي.

4 لاعبين من أسوان ولاعب من الدرجة الثانية، بجانب 4 لاعبين أجانب في صفقة انتقال حر. كانت هذه أبرز صفقات إنبي وعلى رأسها زياد بوغطاس المدافع التونسي الدولي.

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وجاءت تعاقدات إنبي كالتالي:

محمود نعيم ظهير أيمن أسوان، وإبراهيم جلال مهاجم أسوان، وإبراهيم القاضي قلب دفاع أسوان، بالإضافة لـ محمد مرسي لاعب الوسط المهاجم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع أسوان أيضا.

إنبي تعاقد أيضا مع مصطفى شلبي لاعب بترول أسيوط في الدرجة الثانية.

الفريق البترولي أيضا تعاقد مع صلاح ريكو لاعب الوسط في صفقة انتقال حر قادما من مصر للمقاصة، مع تجديد استعارة كريم فؤاد من النجوم.

وبخصوص اللاعبين الأجانب، تعاقد إنبي مع دينو بيتر الجناح النيجيري في صفقة انتقال حر، وإسماعيل ساوادوجو لاعب الوسط الدفاعي البوركينابي في صفقة انتقال حر، وكاري كاري المهاجم الغاني في صفقة انتقال حر أيضا، وأخيرا زياد بوغطاس المدافع التونسي من النجم الساحلي في صفقة انتقال حر أيضا.

كان إنبي قد أنهى الموسم الماضي في المركز السادس برصيد 48 نقطة بقيادة حلمي طولان.

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