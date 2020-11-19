فخر الدين: الراحة النفسية سبب عودتي للاسماعيلي.. أبحث عن لقب هداف الدوري

عبر فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلي عن سعادته بالعودة لصفوف الفريق الذي اعتبره نادٍ غالي بالنسبة له، فى ظل حجم جماهيرته الكبيرة.

وقال بن يوسف في تصريحات لموقع الإسماعيلي "من أسباب استمراري، الراحة النفسية التي أشعر بها لتواجدي بالنادي بحانب عدم حاجتي لاتخاذ وقت من أجل الانسجام سريعا ضمن صفوف الفريق، إذ أن جميع لاعبي الإسماعيلي أصدقائي ولدي سعادة كبيرة بالتواجد معهم والذين أعتبرهم بمثابة إخوتي".

وواصل "لهذا فضلت الإسماعيلي رغم العروض الكبيرة التي وصلتني، والجميع في مجلس الإدارة يعلمون حجم الإغراءات التي تم عرضها علي، لكنني فضلت الاستمرار في الفريق الذي شهد تألقي".

المهاجم التونسي أتبع "أتمنى الحصول على لقب الهداف، إلا أنه لا يشغلني بقدر انتصار الفريق وحصده للثلاث نقاط".

بن يوسف أتم "تحديت نفسي بعودتي للإسماعيلي، ولكن طموحات الكل داخل النادي ستساعده لتحقيق أهدافي".