سيد معوض: افتقدنا صلاح مثلما يحدث مع البرتغال ورونالدو.. والقمة لم تسيطر على المنتخب

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 23:48

كتب : FilGoal

تكريم محمد صلاح من اتحاد الكرة

قال سيد معوض المدرب المساعد لمنتخب مصر إن الفراعنة افتقدوا وجود محمد صلاح خلال مباراتي توجو بعد إصابته بفيروس كورونا.

وتحدث معوض عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "افتقدنا صلاح أعتقد أن هذه أول مرة في مسيرته يغيب فيها لأربع مباريات متتالية عن المنتخب".

وأكمل "هذا لم يكن طبيعيا، حققنا النتائج بدون صلاح لكن يجب أن نعرف قيمته، صلاح لمصر مثل كريستيانو رونالدو للبرتغال وساديو ماني للسنغال ورياض محرز للجزائر".

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وأردف "وجود صلاح يزيد الفارق لمنتخب مصر ويرفع الروح المعنوية".

وعن رأيه في أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للمنتخب قال: "لعب بشكل جيد في المباراة الأولى ضد توجو ووضع نفسه ضمن اختياراتنا دائما بعد ذلك".

أما عن مشاركة أيمن أشرف في اللقاء الثاني ضد توجو قال: "احتجنا لظهير بمواصفات دفاعية أكثر خاصة أن اللاعب رقم 7 لديهم يمتاز بإرسال العرضيات وأيمن لعب جيدا".

وفاز منتخب مصر على توجو بهدف دون رد وثلاثة أهداف لهدف في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وبسؤاله هل سيطرت قمة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك على لاعبي المنتخب أجاب "لا لم يحدث".

وأضاف "كنت أضحك من تعليقات البعض بالمطالبة بعدم إشراك لاعب معين ولكن أنا لعبت للأهلي ولكن اللعب للمنتخب يختلف وشرف كبير لأي لاعب".

وأتم معوض حديثه "سماع النشيد الوطني شرف واللعب لمنتخب مصر أمنية لأي شخص ومن لم يلعب على المستوى الدولي فاته الكثير".

ويواجه الأهلي منافسه الزمالك في 27 نوفمبر في نهائي دوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة.

مصر الأهلي الزمالك صلاح
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