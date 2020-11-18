خبر في الجول – إنبي يتمم تعاقده مع زياد بوغطاس لاعب النجم الساحلي

أتم نادي إنبي التعاقد مع زياد بوغطاس لاعب النجم الساحلي لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إنبي أتم إجراءات ضم بوغطاس لاعب النجم الساحلي ومنتخب تونس، وضمه لصفوف الفريق لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل.

وحضر زياد بوغطاس اليوم إلى مقر النادي بصحبة وكيله محمد عبد الحميد، ووقع على عقود انضمامه للفريق، وحصل على مقدم عقده 50% من قيمة عقده في الموسم الأول.

وخضع اللاعب للكشف الطبي واجتاز جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية، بعدها توجه مباشرة بصحبة وكيله وبحضور حلمي طولان المدير الفني وعبد الناصر محمد مدير الكرة ووقع العقود تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية مساء غد الخميس.

محمد عبد الحميد وكيل اللاعب كشف بأن زياد فضل الانضمام لصفوف إنبي رغم أنه تلقى عرضين أفضل في المقابل المادي، لكنه اختار اللعب تحت قيادة حلمي طولان، مؤكدا أن اللاعب لديه طموح كبير لتحقيق إنجاز جديد لمسيرته مع إنبي .

من جانبه أبدى زياد بوغطاس سعادته بالانضمام للفريق البترولي، مؤكدا أن السمعة الطيبة عن إنبي والاحترافية في التعامل ساهمت بشكل كبير في اختياره لإنبي رغم أنه كان لديه عرضين آخرين من مصر وعرض آخر من السعودية، وتمنى أن يكون التوفيق حليفه وأن يكون عند حسن ظن إدارة إنبي والجهاز الفني.