خبر في الجول – إنبي يتمم تعاقده مع زياد بوغطاس لاعب النجم الساحلي
الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 23:39
كتب : إبراهيم رمضان
أتم نادي إنبي التعاقد مع زياد بوغطاس لاعب النجم الساحلي لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.
زياد بو غطاس
النادي : إنبـي
وحسبما علم FilGoal.com فإن إنبي أتم إجراءات ضم بوغطاس لاعب النجم الساحلي ومنتخب تونس، وضمه لصفوف الفريق لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل.
وحضر زياد بوغطاس اليوم إلى مقر النادي بصحبة وكيله محمد عبد الحميد، ووقع على عقود انضمامه للفريق، وحصل على مقدم عقده 50% من قيمة عقده في الموسم الأول.
وخضع اللاعب للكشف الطبي واجتاز جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية، بعدها توجه مباشرة بصحبة وكيله وبحضور حلمي طولان المدير الفني وعبد الناصر محمد مدير الكرة ووقع العقود تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية مساء غد الخميس.
محمد عبد الحميد وكيل اللاعب كشف بأن زياد فضل الانضمام لصفوف إنبي رغم أنه تلقى عرضين أفضل في المقابل المادي، لكنه اختار اللعب تحت قيادة حلمي طولان، مؤكدا أن اللاعب لديه طموح كبير لتحقيق إنجاز جديد لمسيرته مع إنبي .
من جانبه أبدى زياد بوغطاس سعادته بالانضمام للفريق البترولي، مؤكدا أن السمعة الطيبة عن إنبي والاحترافية في التعامل ساهمت بشكل كبير في اختياره لإنبي رغم أنه كان لديه عرضين آخرين من مصر وعرض آخر من السعودية، وتمنى أن يكون التوفيق حليفه وأن يكون عند حسن ظن إدارة إنبي والجهاز الفني.