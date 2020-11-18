لوكاكو يحسم تأهل بلجيكا لنهائيات دوري الأمم الأوروبية بالفوز على الدنمارك.. وإنجلترا تهزم أيسلندا

تأهل منتخب بلجيكا إلى نهائيات دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على الدنمارك في ختام دور المجموعات.

وتغلب منتخب بلجيكا على الدنمار بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة حسمها روميلو لوكاكو.

وافتتح يوري تيليمانس التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة قبل أن يتعادل ويند للدنمارك في الدقيقة 17.

وفي الشوط الثاني نجح روميلو لوكاكو في تسجيل هدفين متتاليين بالدقيقتين 57 و69، قبل أن تقلص الدنمارك النتيجة بهدف عكسي سجله ناصر الشاذلي، وسجل كيفن دي بروين الهدف الرابع في الدقيقة 87.

ورفع منتخب بلجيكا رصيده إلى 15 نقطة بينما تجمد رصيد الدنمارك عند 10 نقاط في المركز الثاني.

أما منتخب إنجلترا فاكتسح إيسلندا بأربعة أهداف دون رد سجلهم كل من ديكلان ريز وماسون ماونت بالإضافة إلى هدفين لفيل فودين.

وارتفع رصيد إنجلترا إلى 10 نقاط ليستعيد الفريق نغمة الانتصارات بعد خسارة أخر مباراتين.

ويتأهل أول كل مجموعة من المجموعات الأربعة إلى نهائيات دوري الأمم الأوروبية.

وتقام قرعة نهائيات دوري الأمم الأوروبية في 3 ديسمبر المقبل وتقام البطولة في أكتوبر من العام المقبل.

وبذلك تأهلت منتخبات إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا على أن يتم تحديد طرفي المباراتين خلال القرعة.