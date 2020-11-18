إيطاليا تتأهل لنهائيات دوري الأمم الأوروبية دون هزيمة بالفوز على البوسنة.. وهولندا تهزم بولندا

تأهل منتخب إيطاليا إلى نهائيات دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على البوسنة والهرسك في ختام دور المجموعات.

وتغلب منتخب إيطاليا خارج ملعبه على البوسنة والهرسك بهدفين دون رد سجلهما أندريا بيلوتي في الدقيقة 22 ودومينيك بيراردي في الدقيقة 68.

ورفع منتخب إيطاليا رصيده إلى 12 نقطة بثلاثة انتصارات ومثلهم تعادلات، بينما تذيل منتخب البوسنة والهرسك الترتيب برصيد نقطتين.

ونجح منتخب هولندا في تحويل تأخره بهدف دون رد إلى فوز بهدفين مقابل هدف.

تقدمت بولندا بهدف سجله كاميل جوزوياك في الدقيقة السادسة وسجل هدفا هولندا ممفيس ديباي في الدقيقة 77 من ركلة جزاء، وخطف فينالدوم نقاط المباراة بهدف في الدقيقة 84.

وارتفع رصيد هولندا إلى 11 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد بولندا عند 7 نقاط.

ويتأهل أول كل مجموعة من المجموعات الأربعة إلى نهائيات دوري الأمم الأوروبية.

وتقام قرعة نهائيات دوري الأمم الأوروبية في 3 ديسمبر المقبل وتقام البطولة في أكتوبر من العام المقبل.

وبذلك تأهلت منتخبات إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا على أن يتم تحديد طرفي المباراتين خلال القرعة.