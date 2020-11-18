وفاة هيرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 23:24

كتب : رضا السنباطي

هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد

توفي مساء اليوم رئيس مجلس إدارة نادي بني عبيد، هيرماس رضوان بعد أزمة صحية مفاجئة.

ونٌقل هيرماس رضوان إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج سريعا، قبل أن يتوفاه الله.

هيرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد لعدة دورات متتالية وكان مرشحا لانتخابات اتحاد الكرة علي مقعد الرئاسة عام 2016 قبل انسحابه قبل الانتخابات، وحقق الصعود الموسم الحالي مع الفريق من الدرجة الثالثة الي الدرجة الثانية.

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وحرص عددا من الرياضيين على نعي فقيد الكرة المصرية عبر FilGoal.com.

أحمد المسيري رئيس نادي نبروه قال "لقد ألتقيت الفقيد منذ شهر في نادي عمال المنصورة وكان بصحة جيدة، تلقيت الخبر بصدمة كبيرة لرمز صنع أسم كبير لنادي بني عبيد".

ونعى عبد اللطيف الدوماني نجم الزمالك والمدير الفني السابق لبني عبيد الراحل وقال "تواصلت معه منذ أسبوعين للاطمئنان عليه أثناء فترة انتخابات شقيقه، لقد كان هيرماس شخصاً رائعا في الإدارة".

ونعى ماهر عبد الحليم المدير الفني السابق لبني عبيد قائلا "لقد رحل رمز كبير لبني عبيد وتلقيت صدمة بمعرفتي بالخبر نظرا للعلاقة الطيبة معه وتواصلي الدائم، هو من صنع اسما لفريق بني عبيد".

أما ياسر حسين المدير الفني السابق لبني عبيد فقال لـFilGoal.com: "صدمة صعبة لنا، لن يستطيع أحد تقديم نفس العمل العظيم الذي قدمه في عهده ،عملت معه وكان يشعرني بأني صاحب المكان، كان عاشق لبني عبيد، لقد أقام صرحا كبير داخل بني عبيد، وكان يمنحني طاقة كبيرة قبل المباريات. هو رمز لمحافظة الدقهلية".

وتتقدم أسرة FilGoal.com بالتعازي لأسرة رئيس النادي الراحل وتتمنى لهم الصبر والسلوان.

بني عبيد هرماس رضوان
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