سكاي: إيموبيلي لا يزال إيجابيا بفيروس كورونا

لا يزال تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو ومنتخب إيطاليا إيجابيا بفيروس كورونا ولا يمكنه العودة الآن.

تشيرو إيموبيلي النادي : لاتسيو لاتسيو

ويغيب إيموبيلي منذ أكثر من أسبوعين وسط حالة من الارتباط بشأن الاختبارات السابقة التي كانت إيجابية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وكانت سلبية في النسخة التي أجراها النادي.

كان من المقرر أن يخضع إيموبيلي لفحص طبي جديد تابعا للدوري الإيطالي لفحص إمكانية عودته إلى الملاعب، لكن تم إلغاء ذلك.

وكشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا وعدة تقارير إيطالية أن السبب وراء إلغاء الفحص هو إيجابية مسحة هيئة الصحة المحلية للاعب.

وأشارت التقارير إلى انزعاج إيموبيلي بشأن تلك النتيجة، ويشعر بالإحباط كونه غير قادر على مساعدة فريقه.

وهناك تضارب بين المسحات التي يجريها نادي لاتسيو وتأتي سلبية بينما مسحة هيئة الصحة المحلية إيجابية.