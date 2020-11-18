بلايلي: أشكر الأهلي على محاولة ضمي لكنني لن ألعب في إفريقيا إلا للترجي

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 21:43

كتب : FilGoal

يوسف بلايلي

تحدث يوسف بلايلي لاعب الوسط الجزائري لفريق قطر عن العرض الذي وصله من النادي الأهلي.

وقال بلايلي في تصريحات لقناة الكأس القطرية: "دخلت في مشاكل مع إدارة أهلي جدة مؤخرا، وكنت أنتظر حكم الاتحاد الدولي للرحيل عن الفريق".

وأضاف "وصلتني عروضا كثيرة من فرنسا، وإسبانيا، وتركيا، لكنني فضلت التواجد هنا في النهاية. عرض فرنسا كان الأكثر جدية"

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بلايلي أتبع "وصلني عرض ضخم من النادي الأهلي، لكنني لم أحبذ اللعب في الدوري المصري. أشكر إدارة الأهلي والجمهور على رغبتهم في ضمي".

وأتم "لم أوافق على العرض لأنني قلت من قبل بأنني لن ألعب في إفريقيا إلا للترجي".

كان الأهلي قد حاول ضم يوسف بلايلي من نادي أهلي جدة، قبل أن ينتقل اللاعب الجزائري في النهاية إلى نادي قطر القطري.

كان صاحب الـ28 عاما أحد أعضاء قائمة الجزائر المتوجة بكأس الأمم الإفريقية 2019.

يوسف بلايلي الأهلي قطر
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