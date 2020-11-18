سبورت: تأكد غياب سواريز وتوريرا عن أتليتكو أمام برشلونة بسبب كورونا

تأكد غياب لويس سواريز ولوكاس ترويرا الثنائي الأوروجوياني عن أتليتكو مدريد أمام برشلونة بسبب كورونا.

وحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن مواجهة لويس سواريز لبرشلونة فريقه السابق ستتأجل بعدما أجرى اللاعب مسحة طبية جديدة اليوم الأربعاء، أثبتت استمرار إيجابية عينته.

الصحيفة كشفت أيضا بأن لوكاس توريرا لاعب وسط الفريق سيكون بين الغائبين بعدما ثبتت إصابته بفيروس كورونا هو الآخر.

وكان المنتخب الأوروجواني قد أعلن إصابة سبعة لاعبين جدد بـ كورونا بعدم إعلان إصابة سواريز، ومن بينهم توريرا.

ويلتقي أتليتكو مدريد مع برشلونة يوم السبت المقبل على ملعب واندا متروبوليتانو، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

كانت أوروجواي قد خسرت فجر اليوم الأربعاء أمام البرازيل بهدفين، في الجولة الرابعة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022.