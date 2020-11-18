نجل كانافارو ينضم إلى لاتسيو

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 20:19

كتب : FilGoal

أندريا فابيو كانافارو

انضم أندريا كانافارو نجل فابيو كانافارو أسطورة إيطاليا إلى فريق لاتسيو للشباب بشكل رسمي.

كان أندريا يلعب في نادي جوانزو إيفرجراندي الصيني والذي كان يدربه والده فابيو.

ويبلغ أندريا 16 عاما وانضم لفريق لاتسيو تحت 17 عاما بشكل رسمي اليوم الأربعاء.

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وكشف موقع فوتبول إيطاليا أن أندريا عاد إلى بلاده مجددا من أجل استكمال دراسته.

وكان باولو شقيق فابيو قد لعب أيضا لإيطاليا مع فريق نابولي والتحق به في الجهاز الفني لفريق جوانزو إيفرجراندي.

وسبق لفابيو كانافارو التتويج مع منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم 2006 وحصل على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب.

لاتسيو أندريا كانافارو فابيو كانافارو
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