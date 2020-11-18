مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول موقف صلاح والنني وكوكا من مباريات فرقهم

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 19:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح والنني وكوكا

هل يستطيع محمد صلاح، ومحمد النني، وأحمد حسن "كوكا" ثلاثي منتخب مصر السفر إلى فرقهم الأوروبية بعد إصابتهم بفيروس كورونا؟ ومتى موعد المسحة الجديدة التي سيخضعون لها؟

كشف مصدر داخل منتخب مصر لـFilGoal.com عن موقف الثلاثي المصاب بالفيروس من العلاج، وموقفهم من فرقهم في الأسبوع المقبل.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "محمد صلاح خضع لمسحة طبية تابعة لشركة خاصة صباح اليوم الأربعاء في الجونة، وأظهرت استمرار إيجابية العينة الخاصة به".

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وواصل "محمد النني وصل القاهرة على متن طائرة المنتخب بعدما أعددنا له غرفة خاصة. وفور نزوله من الطائرة خضع لمسحة طبية في سيارة مجهزة، لكنها أيضا كانت إيجابية".

المصدر أتبع "أحمد حسن (كوكا) اختار إكمال علاجه في مدينة الجونة هو الآخر، وسافر إلى هناك لاستكمال بروتوكول العلاج بعدما ثبتت إيجابية عينته".

وأكمل "حسب البروتوكول الطبي يفترض أن تكون المسحة الجديدة بعد 5 أيام، لكن إذا طلبت فرق اللاعبين أو اللاعبين أنفسهم إجراء مسحة جديدة خلال يومين سنسهل لهم الإجراءات للقيام بها".

موقف اللاعبين من فرقهم

غياب محمد صلاح عن ليفربول أمام ليستر سيتي تأكد بالفعل. كذلك غياب محمد النني عن أرسنال أمام ليدز يونايتد، وأحمد حسن "كوكا" عن أوليمبياكوس أمام باناثانيكوس في الدوري اليوناني.

حسب الإجراءات المصرية والإنجليزية كذلك، لا يمكن اللاعب السفر إلا برفقة مسحة سلبية لفيروس كورونا قبل موعد السفر بـ 48 ساعة. وكون مباراة كوكا يوم السبت، ومباراتي صلاح والنني الأحد، فقد تأكد غياب الثلاثي عن فرقهم في مباراتهم المقبلة فعلا.

تواجد صلاح مع ليفربول في مباراة أتالانتا بدوري أبطال أوروبا المقررة يوم الأربعاء يظل محل شك أيضا، لكن الغياب لم يتأكد بعد وفقا لنتائج المسحة الطبية المقبلة.

كان محمد صلاح قد غاب عن مباراتي مصر وتوجو للإصابة بفيروس كورونا، فيما غاب النني عن المباراة الثانية، وإصابة كوكا اكتشفت بعد نهاية المباراتين.

وفازت مصر على توجو ذهابا وإيابا بهدف ثم بثلاثة أهداف مقابل هدف، لتنتزع صدارة المجموعة السابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 من جُزر القُمر.

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