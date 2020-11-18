طبيب الأهلي يكشف نتائج مسحات اللاعبين الدوليين ومسحة جديدة الخميس

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 19:13

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي

قال خالد محمود طبيب الأهلي إنه اطمأن على مسحات اللاعبين الدوليين بعد نهاية معسكر منتخب مصر الذي تخلله مباراتين ضد توجو.

وتحدث خالد محمود قائلا: "المسحة التي أجراها اللاعبين جاءت سلبية وذلك وفقا لآخر واحدة تم سحبها بعد لقاء توجو الثاني".

ومن المقرر أن ينتظم كل اللاعبين الدوليين في مران الأهلي غدا الخميس.

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وسيخضع اللاعبون لبرنامج استشفائي خاص للتخلص من الإجهاد العضلي للتحضير لمواجهة أبو قير للأسمدة السبت المقبل في كأس مصر في ربع النهائي.

وبعدها يبدأ الأهلي الاستعداد للقاء الزمالك في استاد القاهرة في الـ27 من شهر نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويؤدي الأهلي مرانه في تمام الثالثة من عصر يوم الخميس.

ويخضع كل اللاعبين لمسحة جديدة قبل انطلاق المران.

الأهلي
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