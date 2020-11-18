فضل لـ في الجول: لا قلق من مخالطة لاعبي المنتخب للمصابين بكورونا.. طبقنا الاحترازات جيدا

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 19:01

كتب : أحمد الخولي

محمد بركات - محمد فضل

قال محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إنه لا يوجد أي قلق من مخالطة لاعبي المنتخب للمصابين بفيروس كورونا نظرا لأن كل شخص كان يقيم في غرفة بشكل منفرد.

وأصيب محمد صلاح بفيروس كورونا قبل أيام من إعلان إيجابية مسحة محمد النني، وتلاه أحمد حسن "كوكا" عقب العودة لمطار القاهرة من توجو.

وقال فضل لـFilGoal.com: "متابعة حالات صلاح والنني وكوكا تتم وفقا للبروتوكول الطبي العالمي الموضوع لعلاج كورونا، ويتم إرسال التقارير الطبية لأندية اللاعبين الثلاثة".

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وأردف "كل اللاعبين لم يخالطوا أي شخص بشكل مباشر لأن كل منهم يجلس في غرفته بشكل منفرد، وجميع تحاليل والمسحات الستة التي أجريناها جاءت سلبية وبالذات لمن يلعبون داخل مصر".

وشدد فضل "طبقا الإجراءات الاحترازية في معسكر منتخب مصر بشكل مثالي واحترافي ولا يمكن حدوث تقصير أو إهمال لأن الجميع يعلم مدى خطورة الموقف ومدى أهمية الوقاية ونحن نتحدث عن لاعبين محترفين على أعلى مستوى من الثقافة والمعرفة".

وعن فوز منتخب مصر على توجو بثلاثة أهداف لهدف في رابع جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 قال فضل: "كنت واثق من الفوز ولهذا صممت السفر مع الفريق".

وأكمل "الإنجازات التي تحققها الكرة المصرية واضحة على مستوى المنتخبات والأندية وهذا دليل صدق اتحاد الكرة في خلق منظومة ناجحة ومحترفة".

وأتم فضل حديثه "نعمل من أجل نجاح الكرة المصرية ووصولها لمرحلة الاحترافية وتضاهي النماذج العالمية".

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