فحص طبي لـ محمود متولي لتحديد المرحلة الثانية من علاجه

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 18:40

كتب : حسام نور الدين

محمود متولي - الأهلي - أسوان

يخضع محمود متولي مدافع الأهلي غدا الخميس لفحص طبي تحت إشراف أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي.

محمود متولي

النادي : الأهلي

الأهلي

ويأتي الفحص الجديد لمحمود متولي من أجل تحديد المرحلة الثانية من برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له حاليا.

وأجرى متولي جراحة الرباط الصليبي مؤخرا تحت إشراف أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي.

أخبار متعلقة
البنك الأهلي يعلن تعاقده مع أحمد علي إصابة أجايي في مران الأهلي بدر بانون يصل القاهرة للانتظام في تدريبات الأهلي مران الأهلي - السولية ينتظم في التدريبات الجماعية.. وتأهيل لهاني وطاهر

ومن جانبه قال خالد محمود طبيب الأهلي أن متولي خضع لفحص طبي اليوم الأربعاء وحالته مطمئنة للغاية.

ويستعد الأهلي حاليا من أجل مواجهة أبو قير للأسمدة مساء السبت ضمن مباريات ربع نهائي كأس مصر.

وينتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الأهلي غدا الخميس بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

الأهلي محمود متولي
نرشح لكم
أخر الأخبار
كاف يحتفي في بيان رسمي بإقامة كل مباريات تصفيات أمم إفريقيا 27 دقيقة | إفريقيا
مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول موقف صلاح والنني وكوكا من مباريات فرقهم 30 دقيقة | المحترفون
طبيب الأهلي يكشف نتائج مسحات اللاعبين الدوليين ومسحة جديدة الخميس 41 دقيقة | مصر
فضل لـ في الجول: لا قلق من مخالطة لاعبي المنتخب للمصابين بكورونا.. طبقنا الاحترازات جيدا 54 دقيقة | منتخب مصر
مران الزمالك - انتظام إمام عاشور في التدريبات الجماعية.. ومشاركة الدوليين الخميس 58 دقيقة | الدوري المصري
فحص طبي لـ محمود متولي لتحديد المرحلة الثانية من علاجه ساعة | الدوري المصري
البنك الأهلي يعلن تعاقده مع أحمد علي ساعة | الدوري المصري
إصابة أجايي في مران الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 2 الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني 3 إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا 4 حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد"
قد ينال إعجابك