فحص طبي لـ محمود متولي لتحديد المرحلة الثانية من علاجه

يخضع محمود متولي مدافع الأهلي غدا الخميس لفحص طبي تحت إشراف أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي.

محمود متولي النادي : الأهلي الأهلي

ويأتي الفحص الجديد لمحمود متولي من أجل تحديد المرحلة الثانية من برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له حاليا.

وأجرى متولي جراحة الرباط الصليبي مؤخرا تحت إشراف أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي.

ومن جانبه قال خالد محمود طبيب الأهلي أن متولي خضع لفحص طبي اليوم الأربعاء وحالته مطمئنة للغاية.

ويستعد الأهلي حاليا من أجل مواجهة أبو قير للأسمدة مساء السبت ضمن مباريات ربع نهائي كأس مصر.

وينتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الأهلي غدا الخميس بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.