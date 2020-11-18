البنك الأهلي يعلن تعاقده مع أحمد علي

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 18:29

كتب : رضا السنباطي

أحمد علي - البنك الأهلي

أعلن نادي البنك الأهلي تعاقده مع أحمد علي مهاجم فريق بيراميدز انتقال نهائي.

وكان أحمد علي قد انتقل إلى صفوف إنبي حتى نهاية الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

وقال أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عبر FilGoal.com: "نجحت إدارة النادي في التعاقد مع أحمد علي مهاجم بيراميدز وإنبي بمقابل مادي".

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وأضاف "أحمد علي مهاجم مخضرم سبق له اللعب لأندية الإسماعيلي والهلال السعودي والزمالك والمقاولون العرب".

وكانت إدارة البنك الأهي قد تعاقدت مع محمد كوفي وموسى دياوارا ومحمد بسيوني وفادي فريد وأحمد شرويدة واستعارة كل من أحمد ياسين وشادي رضوان ومحمد فخري.

وخاض أحمد علي 23 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل 7 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

بيراميدز أحمد علي إنبي البنك الأهلي
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