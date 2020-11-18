إصابة أجايي في مران الأهلي

تعرض جونيور أجايي لاعب النادي الأهلي للإصابة خلال المران الجماعي للفريق استعدادا لمواجهة أبو قير للأسمدة.

جونيور أجاي النادي : الأهلي الأهلي

ويلعب الأهلي أمام أبو قير للأسمدة مساء السبت ضمن مباريات ربع نهائي كأس مصر.

وكشف خالد محمود طبيب الأهلي للموقع الرسمي للنادي أن أجايي كان يشارك بصورة طبيعية خلال المران الجماعي قبل التعرض للإصابة.

ويخضع أجايي لفحص طبي من أجل تقييم حالته خلال الفترة المقبلة.

ويواصل الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهتي أبو قير يوم السبت في كأس مصر والزمالك في 27 نوفمبر بنهائي دوري أبطال إفريقيا.