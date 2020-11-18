أنا دروجبا (9) - شكرا مصر.. وكلماتي وحدت شعب كوت ديفوار

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 17:40

كتب : FilGoal

خطاب دروجبا أنهى الحرب الأهلية

الحلقة التاسعة من سلسلة "أنا دروجبا"، وفيها مشوار تأهل كوت ديفوار الصعب إلى كأس العالم 2006.

بمساعدة مصر، تأهلت كوت ديفوار إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها. ثم كان ما هو أهم بعد ذلك.

خطاب دروجبا للشعب الإيفواري عقب اللقاء كان سببا رئيسيا في توحيد البلاد وإنهاء الحرب الأهلية.

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شاهد الحلقة التاسعة من سلسلة "أنا دروجبا" من هنا.

أنا دروجبا كوت ديفوار مصر
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