بدر بانون يصل القاهرة للانتظام في تدريبات الأهلي

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 17:40

كتب : حسام نور الدين

بدر بانون - مطار القاهرة

وصل المغربي بدر بانون إلى القاهرة اليوم الأربعاء تمهيدا للانتظام في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي.

بدر بانون

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق ضم مدافع الرجاء المغربي لمدة أربعة مواسم.

ووصل بانون اليوم الأربعاء إلى مطار القاهرة وكان في استقباله رأفت إبراهيم إداري الفريق الذي أنهى إجراءات دخوله واصطحبه إلى فندق الإقامة.

أخبار متعلقة
مران الأهلي - السولية ينتظم في التدريبات الجماعية.. وتأهيل لهاني وطاهر إبراهيم حسن لـ في الجول: ننتظر رد الأهلي بشأن بادجي.. وسنتواصل مع الزمالك لضم حسن بانون: كل الشكر لـ الرجاء وجماهيره.. وهذا هدفي الكبير مع الأهلي في الجول يكشف – الموقف الحالي لصفقة انتقال بيكام إلى الأهلي.. وما يعطل الاتفاق مع دجلة

ووقع بانون على عقود انتقاله إلى الأهلي خلال تواجده مع الرجاء لمواجهة الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وغادر اللاعب مع فريق عقب المباراة لإنهاء كافة متعلقاته قبل أن يعود إلى القاهرة لبدء مشواره مع الفريق.

وحصد بانون مع فريق الرجاء هذا الموسم لقب الدوري المغربي مع فريقه وودع دوري أبطال إفريقيا من نصف النهائي أمام الزمالك.

الأهلي بدر بانون
نرشح لكم
أخر الأخبار
إصابة أجايي في مران الأهلي 28 دقيقة | الدوري المصري
أنا دروجبا (9) - شكرا مصر.. وكلماتي وحدت شعب كوت ديفوار 41 دقيقة | حكايات في الجول
بدر بانون يصل القاهرة للانتظام في تدريبات الأهلي 42 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - السولية ينتظم في التدريبات الجماعية.. وتأهيل لهاني وطاهر ساعة | مصر
كروس بعد السداسية: إسبانيا لقنتنا درسا قاسيا ساعة | أوروبا
الإسماعيلي لـ في الجول: فسخنا التعاقد مع عبد القوي ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة: استمرار إيجابية مسحتي صلاح والنني 2 ساعة | منتخب مصر
الحضري يختار لـ في الجول أصعب خصم وأفضل صدة وأجمل هدف سكن شباكه 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 2 الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني 3 إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا 4 حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد"
قد ينال إعجابك