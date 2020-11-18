بدر بانون يصل القاهرة للانتظام في تدريبات الأهلي

وصل المغربي بدر بانون إلى القاهرة اليوم الأربعاء تمهيدا للانتظام في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي.

بدر بانون النادي : الأهلي الأهلي

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق ضم مدافع الرجاء المغربي لمدة أربعة مواسم.

ووصل بانون اليوم الأربعاء إلى مطار القاهرة وكان في استقباله رأفت إبراهيم إداري الفريق الذي أنهى إجراءات دخوله واصطحبه إلى فندق الإقامة.

ووقع بانون على عقود انتقاله إلى الأهلي خلال تواجده مع الرجاء لمواجهة الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وغادر اللاعب مع فريق عقب المباراة لإنهاء كافة متعلقاته قبل أن يعود إلى القاهرة لبدء مشواره مع الفريق.

وحصد بانون مع فريق الرجاء هذا الموسم لقب الدوري المغربي مع فريقه وودع دوري أبطال إفريقيا من نصف النهائي أمام الزمالك.