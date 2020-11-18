مران الأهلي - السولية ينتظم في التدريبات الجماعية.. وتأهيل لهاني وطاهر

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 17:13

كتب : FilGoal

عمرو السولية - الأهلي

انتظم عمرو السولية لاعب وسط الأهلي في تدريبات فريقه الجماعية عصر الأربعاء وذلك استعدادا لمواجهة أبو قير للأسمدة في كأس مصر.

وعاد السولية للأهلي بعد مغادرة معسكر منتخب مصر يوم أمس الثلاثاء، وذلك عقب إعلان غيابه عن مواجهة توجو بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة في كأس مصر ضمن منافسات ربع نهائي البطولة يوم السبت.

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وعقد بيتسو موسيماني محاضرة نظرية مطولة مع مع اللاعبين قبل انطلاق المران عصر الأربعاء.

وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للمواجهة في كأس مصر.

وانتظم مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق في تدريبات حراس المرمى بعد انتهاء معسكر المنتخب الأولمبي أمس الثلاثاء.

واستكمل الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمد هاني تدريباته التأهيلية في صالة "الجيم" على هامش المران.

ويعاني هاني من الإصابة بجزع في الركبة فيما يشكو طاهر محمد طاهر من مزق في العضلة الأمامية.

وخضع محمود متولي لفحص طبي على هامش مران الفريق، وتواجد مدافع الأهلي في مقر النادي ليخض لفحص تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق للوقوف على مستجدات حالته الطبية.

وكان متولي قد أجرى جراحة الرباط الصليبي في وقت سابق تحت إشراف أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية في النادي.

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