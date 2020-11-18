كروس بعد السداسية: إسبانيا لقنتنا درسا قاسيا

يؤمن توني كروس لاعب وسط منتخب ألمانيا أن المنتخب الإسباني لقن فريقه درسا كبيرا بالفوز 6-0 في دوري الأمم الأوروبية.

واكتسح منتخب إسبانيا منافسه ألمانيا بستة أهداف دون رد في سادس جولات دوري الأمم الأوروبية لحساب المجموعة الرابعة.

وقال كروس في تصريحات للتليفزيون الألماني: "الهزيمة بسداسية مؤلمة".

وأضاف "على المستوى الدفاعي لم نسيطر على الإطلاق".

وأتم "إسبانيا لقنتنا درسا في كل شيء، كيف ندافع وكيف نلعب بالكرة وبدون الكرة".

من جهته، يعتقد سيرجي جنابري مهاجم ألمانيا أن منتخب إسبانيا انتصر بعدما نجح في إيقاف مفاتيح خطورة الألمان.

وأوضح "لقد نجح منتخب إسبانيا في تقديم أداء جيد، فيما كان أداء المنتخب الألماني سيئا للغاية".

ودخل منتخب ألمانيا مباراته الأخيرة في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية أمام إسبانيا ويكفيه التعادل فقط للتأهل إلى نصف النهائي لكنه لم يكن يدري بما ينتظره في ملعب لا كارتوخا.

ورفع الفوز رصيد إسبانيا إلى 11 نقطة يتصدر بهم المجموعة ويحجز بطاقته في نصف النهائي.

بينما تجمد رصيد منتخب ألمانيا عند تسع نقاط يحتل بهم المركز الثاني.

فيما يأتي منتخب أوكرانيا ثالثا بست نقاط ويليه سويسرا بثلاث نقاط، علما بأن لقاء الفريقين الذي كان من المفترض إقامته اليوم الثلاثاء ألغي بداعي وجود الكثير من حالات الإيجابية بفيروس كورونا.

افتتح ألفارو موراتا أهداف اللقاء في الدقيقة 17.

وأضاف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 33، قبل أن يسجل رودريجو الهدف الثالث بعد ذلك بخمس دقائق.

وفي الدقيقة 55 سجل فيران توريس هدفه الشخصي الثاني والثالث للاروخا.

قبل أن يعود فيران توريس ويسجل الهاتريك وهدف إسبانيا الخامس في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 89 سجل ميكيل أويارزابال الهدف السادس للمنتخب الإسباني.