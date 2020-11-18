الإسماعيلي لـ في الجول: فسخنا التعاقد مع عبد القوي

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 16:38

كتب : ياسر الشريف

إبراهيم عبد القوي - الإسماعيلي

قال طارق أبو الليل المدير الإداري لنادي الإسماعيلي إن فريقه قرر فسخ التعاقد مع الوافد الجديد إبراهيم عبد القوي، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح أبو الليل قائلا: "قررنا فسخ التعاقد مع عبد القوي لاعب سموحة لعدم الاتفاق بين أعضاء لجنة التعاقدات على استمراره".

وواصل "أمام تلك الخلافات حول مدة العقد والقيمة المالية وغيرها اضطررنا لفسخ التعاقد".

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وعلم FilGoal.com أن الإسماعيلي أرجأ أمر ضم لؤي عاشور الحارس الثالث لنادي العربي القطري الذي أصبح مصيره معلقا ما بين الاستمرار والرحيل.

ويرغب البعض في لجنة التعاقدات التركيز على حارس خبير أساسي قبل الانشغال بضم حارس بديل.

الإسماعيلي أعلن في وقت سابق ضم عبد القوي بعد توصية من لجنة التعاقدات وفقا لتصريحات علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم النادي.

ويعد عبد القوي هو خامس صفقات الإسماعيلي هذا الموسم بعد كل من الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف.

بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكي السابق.

الإسماعيلي في الدوري
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