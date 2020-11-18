اتحاد الكرة: استمرار إيجابية مسحتي صلاح والنني

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 15:56

كتب : أحمد الخولي

محمد النني ومحمد صلاح قبل مباراة النيجر

بعد أن أجريا مسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا، ظلت النتيجة إيجابية لكل من محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني نجم أرسنال.

محمد النني

النادي : أرسنال

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وخضع الثنائي حسب اتحاد الكرة لمسحة جديدة اليوم الأربعاء إلا أنها خرجت إيجابية.

وكان صلاح قد تعرض للإصابة بكورونا قبل السفر إلى توجو، بينما كشفت مسحة الوصول إلى توجو إصابة النني.

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وفاز منتخب مصر بمواجهتيه ضد توجو في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، 1-0، و3-1.

وأتم اتحاد الكرة: "نتابع الحالة أولا بأول بمعرفة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية ورئيس البعثة العائدة من توجو، ومحمد أبو العلا طبيب المنتخب".

في المنتخب كورونا محمد صلاح رمضان صبحي،محمد صلاح،محمد النني
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