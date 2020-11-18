الحضري يختار لـ في الجول أصعب خصم وأفضل صدة وأجمل هدف سكن شباكه
الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 15:50
كتب : أمير عبد الحليم
خلال مسيرة امتدت أكثر من 25 عاما، يمتلك عصام الحضري العديد من الذكريات أغلبها رائعة ولكن ليست كلها.
عصام الحضري
النادي : معتزل
وأسدل الحضري صاحب الـ47 عاما الستار على مسيرة رائعة في ملاعب كرة القدم، توجها بالفوز مع منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية 4 مرات والمشاركة في مونديال 2018 ليصبح أكبر اللاعبين سنا مشاركة في كأس العالم.
ويوجه FilGoal.com أسئلة سريعة للسد العالي.
- من أفضل مهاجم لعبت ضده؟
ديدييه دروجبا.
- من أفضل مدافع لعبت معه؟
وائل جمعة.
- أي مباراة تعتبرها الأفضل لك؟
مباراة إيطاليا في كأس القارات 2009.
- وأي مباراة تعتبرها الأسوأ؟
مباراة خسرتها مع سيون ضد يانج بويز.
وتابع مازحا "أرجوكم لا تذكروا النتيجة".
نعتذر لك يا حضري.. خسر وقتها سيون من يانج بويز 5-0 في أكتوبر 2008.
- وما أفضل صدة قمت بها؟
التصدي لرأسية دروجبا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2008.
- من أصعب فريق واجته؟
ريال مدريد مع الأهلي في 2001.
- من أفضل حارس لعب ضدك؟
جيانلويجي بوفون.
- ومن أفضل حارس زاملته؟
الثلاثي أحمد الشناوي ومحمد الشناوي ومحمد عبد المنصف.
- أخيرا، ما أجمل هدف سكن شباك الحضري؟
أجمل هدف سكن شباكي كان من فريق هلال الساحل السوداني في عام 2011.
الهدف كان إعجازيا وسرعة الكرة لا تصدق.