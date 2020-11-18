الحضري يختار لـ في الجول أصعب خصم وأفضل صدة وأجمل هدف سكن شباكه

خلال مسيرة امتدت أكثر من 25 عاما، يمتلك عصام الحضري العديد من الذكريات أغلبها رائعة ولكن ليست كلها.

عصام الحضري النادي : معتزل

وأسدل الحضري صاحب الـ47 عاما الستار على مسيرة رائعة في ملاعب كرة القدم، توجها بالفوز مع منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية 4 مرات والمشاركة في مونديال 2018 ليصبح أكبر اللاعبين سنا مشاركة في كأس العالم.

ويوجه FilGoal.com أسئلة سريعة للسد العالي.

من أفضل مهاجم لعبت ضده؟

ديدييه دروجبا.

من أفضل مدافع لعبت معه؟

وائل جمعة.

أي مباراة تعتبرها الأفضل لك؟

مباراة إيطاليا في كأس القارات 2009.

وأي مباراة تعتبرها الأسوأ؟

مباراة خسرتها مع سيون ضد يانج بويز.

وتابع مازحا "أرجوكم لا تذكروا النتيجة".

نعتذر لك يا حضري.. خسر وقتها سيون من يانج بويز 5-0 في أكتوبر 2008.

وما أفضل صدة قمت بها؟

التصدي لرأسية دروجبا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2008.

من أصعب فريق واجته؟

ريال مدريد مع الأهلي في 2001.

من أفضل حارس لعب ضدك؟

جيانلويجي بوفون.

ومن أفضل حارس زاملته؟

الثلاثي أحمد الشناوي ومحمد الشناوي ومحمد عبد المنصف.

أخيرا، ما أجمل هدف سكن شباك الحضري؟

أجمل هدف سكن شباكي كان من فريق هلال الساحل السوداني في عام 2011.

الهدف كان إعجازيا وسرعة الكرة لا تصدق.