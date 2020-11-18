الحضري يختار لـ في الجول أصعب خصم وأفضل صدة وأجمل هدف سكن شباكه

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 15:50

كتب : أمير عبد الحليم

عصام الحضري وديديه دروجبا - رسمة شروق عز الدين

خلال مسيرة امتدت أكثر من 25 عاما، يمتلك عصام الحضري العديد من الذكريات أغلبها رائعة ولكن ليست كلها.

عصام الحضري

النادي : معتزل

وأسدل الحضري صاحب الـ47 عاما الستار على مسيرة رائعة في ملاعب كرة القدم، توجها بالفوز مع منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية 4 مرات والمشاركة في مونديال 2018 ليصبح أكبر اللاعبين سنا مشاركة في كأس العالم.

ويوجه FilGoal.com أسئلة سريعة للسد العالي.

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  • من أفضل مهاجم لعبت ضده؟

ديدييه دروجبا.

  • من أفضل مدافع لعبت معه؟

وائل جمعة.

  • أي مباراة تعتبرها الأفضل لك؟

مباراة إيطاليا في كأس القارات 2009.

  • وأي مباراة تعتبرها الأسوأ؟

مباراة خسرتها مع سيون ضد يانج بويز.

وتابع مازحا "أرجوكم لا تذكروا النتيجة".

نعتذر لك يا حضري.. خسر وقتها سيون من يانج بويز 5-0 في أكتوبر 2008.

  • وما أفضل صدة قمت بها؟

التصدي لرأسية دروجبا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2008.

  • من أصعب فريق واجته؟

ريال مدريد مع الأهلي في 2001.

  • من أفضل حارس لعب ضدك؟

جيانلويجي بوفون.

  • ومن أفضل حارس زاملته؟

الثلاثي أحمد الشناوي ومحمد الشناوي ومحمد عبد المنصف.

  • أخيرا، ما أجمل هدف سكن شباك الحضري؟

أجمل هدف سكن شباكي كان من فريق هلال الساحل السوداني في عام 2011.

الهدف كان إعجازيا وسرعة الكرة لا تصدق.

الحضري
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