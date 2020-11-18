مولر ونوير: مونديال الأندية؟ نريد أن نكمل السداسية ونكرر إنجاز 2013

اتفق الثنائي مانويل نوير وتوماس مولر لاعبا بايرن ميونيخ على أن فريقهما سيدخل بطولة كأس العالم للأندية المقبلة من أجل التتويج بها للوصول للقبه السادس في أقل من عام.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم أن البطولة التي تقام في قطر تم تأجيلها إلى فبراير المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال نوير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد حققنا لقب مونديال الأندية عام 2013، وهي بطولة مميزة لا يمكنك الفوز بها دون تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "سنبذل أقصى ما في وسعنا، وسنكون سعداء للغاية بتكرار إنجاز عام 2013".

بايرن يشارك في البطولة بصفته بطل دوري أبطال أوروبا، ويبدأ مشواره من الدور نصف النهائي.

ومن جهته، شدد توماس مولر "نريد أن نكمل السداسية بعد فوزنا بخمسة ألقاب في الأشهر الأخيرة".

بايرن حقق خماسية في أقل من عام، فقد توج البافاري الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا والسوبر الألماني والسوبر الأوروبي، ويطمح لإكمال السداسية وتكرار إنجاز عام 2013.

ووفقا لبيان نشره فيفا عبر موقعه الرسمي إنه بعد نجاح استئناف البطولات القارية بعد تفشي فيروس كورونا وإقامة المباريات تحت بروتوكولات صارمة فإنه تقرر إقامة كأس العالم للأندية.

وأوضح البيان أن البطولة المقبلة ستقام بداية من شهر فبراير 2021 وحتى الـ11 من الشهر ذاته.

وأكد البيان أن فيفا سيعمل مع قطر على توفير كافة الضمانات المطلوبة لصحة وسلامة جميع المشاركين في البطولة.

وتأهل حتى الآن للبطولة كل من بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا والدحيل بطل الدوري القطري.

وبحلول الـ27 من شهر نوفمبر الجاري سيتأهل الفائز من نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك للبطولة العالمية.