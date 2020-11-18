إبراهيم حسن لـ في الجول: ننتظر رد الأهلي بشأن بادجي.. وسنتواصل مع الزمالك لضم حسن

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 15:24

كتب : هاني العوضي

الأهلي - الترسانة - بادجي

قال إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري إن فريقه ينتظر رد الأهلي في استعارة أليو بادجي مهاجم الفريق، كما أنه سيتواصل مع الزمالك لضم محمد حسن لاعب وسط ميدانه. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

أليو بادجي

النادي : الأهلي

محمد حسن

النادي : الزمالك

الزمالك
الأهلي

وصرح حسن قائلا: "ننتظر رد الأهلي في استعارة أليو بادجي".

وأكمل "سنتواصل مع الزمالك كذلك من أجل محمد حسن لاعب وسط الفريق".

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وتابع "لن يرحل عنا أي لاعب مجانا، حتى وإن لم يكن مفيدا لنا".

وأردف "أمامنا وقت لتسويق اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم، وذلك السبب يجعلنا نعلن عن الراحلين حتى الآن".

وأتم "رحيل لاعب من الاتحاد مرتبط بالتعاقد مع البديل".

بادجي انضم إلى الأهلي قادما من رابيد فيينا النمساوي في يناير 2020.

ولعب بادجي بقميص الأهلي في 24 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 8 آخرين.

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