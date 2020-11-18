مدحت عبد الهادي يعلن إيجابية مسحة كورونا الخاصة به دون أعراض

كشف مدحت عبد الهادي المدرب العام للزمالك عن إبلاغه بإيجابية المسحة الخاصة به.

وكشف عبد الهادي للموقع الرسمي للزمالك أنه لا يعاني من أي من أعراض فيروس كورونا.

وأكد عبد الهادي أنه سيخضع لفحوصات وتحاليل في الوقت الحالي للاطمئنان الكامل على حالته.

وفي الوقت الحالي، لا توجد حالات في الفريق الأول في الزمالك سوى عبد الهادي، ولاعب الوسط محمد حسن.

ويستعد الزمالك لمواجهة نادي مصر في دور الثمانية لكأس مصر يوم السبت المقبل.

وبعدها بأقل من أسبوع، يواجه الأهلي على لقب دوري أبطال إفريقيا.