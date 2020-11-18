اتحاد الكرة يعلن إصابة كوكا بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة أحمد حسن "كوكا" مهاجم منتخب مصر وأولمبياكوس بفيروس كورونا "كوفيد 19". وذلك في بيان رسمي.

وقال نص بيان اتحاد الكرة: "أظهرت نتائج المسحات التي أجريت لأعضاء بعثة المنتخب صباح اليوم الأربعاء فور عودتها من توجو سلبية نتائج جميع أعضاء البعثة عدا 3".

وأوضح البيان: "وجاءت 3 نتائج إيجابية وهم، أحمد حسن كوكا لاعب المنتخب، وشادي الجيلاني المنسق الإعلامي للمنتخب، ومحمد عبده مدلك الفريق".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق إصابة محمد صلاح ومحمد النني ثنائي المنتخب الوطني.

وواجه منتخب مصر نظيره توجو مرتين خلال التوقف الدولي الجاري في شهر نوفمبر، فاز ذهابا وإيابا بنتيجتي 1-0 و3-1.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر الثاني.