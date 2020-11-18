صلاح أمين لـ في الجول: هدفي مع دجلة الاقتراب من نادي المائة

يريد المخضرم صلاح أمين أن يكون عاشر المنضمين لنادي المائة في الدوري المصري، بعد انتقاله من وادي دجلة إلى مصر للمقاصة.

صلاح أمين النادي : وادي دجلة وادي دجلة

وقال أمين لـ FilGoal.com: "انتهى تعاقدي مع مصر للمقاصة، وانتقلت لوادي دجلة بشكل حر لمدة موسم قابل للزيادة".

وأردف "طموحي زيادة عدد أهدافي، والاقتراب من نادي المائة".

وسجل أمين حتى الآن في الدوري 72 هدفا، ويعد ثاني أقرب اللاعبين الحاليين من نادي المائة بعد جون أنتوي صاحب الـ 77 هدفا.

وأكمل أمين "اخترت دجلة لأنه منظومة احترافية لديه مدرب ورئيس ناد على أعلى ما يكون، وكانوا في حاجة لمهاجم خبير".

وأردف "دجلة فريق جيد والكل يشيد به وأتمنى أن أكون إضافة لهم".

أمين صاحب الـ 39 عاما لعب للكثير من الأندية على رأسها طلائع الجيش وسموحة والإنتاج الحربي والنجوم، وسجل 4 أهداف رفقة المقاصة.