الحضري: اعتزلت بشكل نهائي واستعد لتجربة جديدة مع التدريب

أعلن عصام الحضري الحارس التاريخي لمنتخب مصر اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، ونيته التوجه إلى مجال التدريب.

عصام الحضري النادي : معتزل

وأصدر الحضري صاحب الـ47 عاما بيانا عبر حسابه الشخصي على "تويتر" أعلن فيه اعتزاله نهائيا رغم تردد أنباء عن مفاوضات من أندية ترغب في ضمه.

وقال الحضري عبر "تويتر": "ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس.. الحمدلله أديت رسالتي على الوجه الأكمل، والله يشهد أنني لم أدخر جهدا ولا عرقا وأنا أرتدي قميص منتخب بلادي الذي تشرفت به وحققت مع زملائي إنجازات ستظل محفورة بحروف من ذهب على مدار التاريخ".

وتابع " لم ولن أنسى في يوم من الأيام أن صاحب الفضل في مسيرتي الكروية بعد ربنا سبحانه وتعالى هو النادي الأهلي نادي القرن وأعظم نادي في الكون وجماهيره العظيمة هي التي صنعت اسم ونجومية عصام الحضري، وأنا مدين لها وللنادي الأهلي الذي أعشقه بكل شيء".

ثم أضاف "دوام الحال من المحال، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك كلام كثير تناثر في الأيام الماضية عن انضمامي لهذا النادي وذاك، ومع الأحترام الكامل لكل الأندية فأنا صادق مع نفسي خاصة في اللحظات التي اتخذ فيها القرارات الصعبة، فأنا أعلن وبوضوح شديد أنني قررت اعتزال كرة القدم نهائيا".

وواصل "لن أنضم لأي ناد وما تردد كلام مغلوط. بل أنا على أعتاب خوض تجربة تحدي جديدة، فقد حصلت على دورات تدريبية في أوروبا وقضيت فترات معايشة في أندية عالمية. وها أنا جاهز والحمد لله بدعمكم جميعا لبدء مشواري في عالم التدريب".

وأتم "كل الشكر لزملائي اللاعبين الذين عاصرتهم على مر الأجيال.. والشكر أيضا لكل مدرب تدربت على يديه وللأجهزة الأدارية والطبية، ولإخواتي العمال الذين ساعدوني والشكر الأكبر لبلدي مصر الحبيبة. وأتمنى أن أسدل الستار اليوم على مشواري الكروي ولم أقصر في حق أحد".

بذلك، أسدل الحضري الستار على مشوار رائع مع كرة القدم انطلق عام 1993 مع دمياط وانتقل للأهلي عام 1996 ليكتب تاريخا كبيرا مع القلعة الحمراء.

ولعب أيضا الحضري للزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري ووادي دجلة والنجوم في مصر.

كما خاض تجارب احترافية مع سيون السويسري والمريخ السوداني والتعاون السعودي.

ومع منتخب مصر، فاز الحضري بـ4 بطولات كأس أمم إفريقيا 1998 و2006 و2008 و2010 وكتب نهاية مشواره الدولي بالمشاركة في مونديال 2018 ليصبح أكبر اللاعبين سنا مشاركة في كأس العالم.