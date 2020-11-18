بانون: كل الشكر لـ الرجاء وجماهيره.. وهذا هدفي الكبير مع الأهلي

شكر المغربي بدر بانون فريقه السابق، الرجاء، وجماهيره، قبل سفره إلى القاهرة للانضمام إلى تدريبات فريقه الجديد، الأهلي.

بدر بانون النادي : الأهلي الأهلي

وكشف بانون عن هدفه الكبير مع الأهلي حيث قال لموقع البطولة المغربي: "شعور رائع أن توقع مع ناد كبير في إفريقيا مثل النادي الأهلي ولي الشرف أن أحمل شعار النادي وأتقدم بالشكر لنادي الرجاء ولجماهيره على الدعم الكبير المقدم لي وأتمنى أن اكون خير سفير لمدرسة نادي الرجاء"

وأضاف" عندما تنضم لناد كبير يكون طموحك هو تحقيق الألقاب وهو ما فعلته مع نادي الرجاء والآن في الأهلي. علي أولا كسب ثقة المدرب للوصول للهدف الكبير لي وهو تحقيق عدد كبير من الألقاب مع النادي الأهلي".

وأتم "كل الحب والوفاء لنادي الرجاء الذي تربيت فيه منذ الصغر وتعلمت فيه أبجديات كرة القدم والنادي الذي جعلني أوقع مع ناد كبير مثل الأهلي وأشكر جميع الأجهزة الفنية التي تعاملت معها وقاموا بتطوير أدائي وأشكر جماهير الرجاء على الدعم الكبير الذي قدموه بعد فترات صعبة في حياتي وأيضا على التضحيات التي قدموها للنادي وكلمات الشكر لن تكن كافية لتلخص الحب الكبير الذي يجمع بيني وبين جماهير الرجاء وأتمنى أن أجتمع بهم مرة أخرى".

يصل مدافع الأهلي الجديد إلى القاهرة اليوم الأربعاء.

وانضم بانون من الرجاء المغربي للأهلي بعقد ممتد لـ 4 سنوات مقبلة.

اللاعب صاحب الـ27 عاما شارك خلال الموسم المنصرم في 28 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف.

وأصبح بدر بانون هو ثاني صفقات الأهلي الصيفية بعد ضمه لطاهر محمد طاهر من المقاولون العرب.