في الجول يكشف – الموقف الحالي لصفقة انتقال بيكام إلى الأهلي.. وما يعطل الاتفاق مع دجلة

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 14:01

كتب : أحمد الخولي

وادي دجلة - الزمالك

رغم توصل الأهلي لاتفاق حول قيمة صفقة انتقال أحمد رمضان "بيكام" إلى الفريق من وادي دجلة، إلا أن هناك بعض التفاصيل التي تعرقل إتمام الصفقة.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي ودجلة اتفقا على انتقال بيكام إلى الأحمر مقابل 12.5 مليون جنيه، دون أي صفقات تبادلية، حيث رفض الأهلي طلب دجلة إعارة أو بيع أحد الثلاثي محمد شريف أو ناصر ماهر أو صلاح محسن، المنتظر عودته للفريق.

ولكن، ما يعطل إتمام الصفقة هو رغبة دجلة في الحصول على مبلغ الصفقة مقدما ونقدا، فيما يريد الأهلي تقسيط المبلغ.

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وتستمر المفاوضات بين الطرفين للوصول لاتفاق مرض لكليهما، ليصبح بيكام ثالث صفقات الأهلي بعد طاهر محمد طاهر من المقاولون وبدر بانون من الرجاء المغربي.

أحمد رمضان بيكام شارك هذا الموسم في 32 مباراة بين الدوري وكأس مصر. سجل فيهم هدفين.

صاحب الـ23 عاما كان أحد أعضاء منتخب مصر الأولمبي الحاصلين على كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة خلال العام الماضي.

الأهلي وادي دجلة أحمد رمضان بيكام
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