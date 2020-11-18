نوير يلوم الجميع بعد سداسية إسبانيا

يعتقد مانويل نوير حارس منتخب ألمانيا أن الهزيمة الكاسحة التي تلقاها فريقه على يد منتخب إسبانيا بسداسية نظيفة جاءت بسبب تقصير كل لاعبي الفريق وليس الدفاع والحارس فقط.

واكتسح منتخب إسبانيا منافسه ألمانيا بستة أهداف دون رد في سادس جولات دوري الأمم الأوروبية لحساب المجموعة الرابعة.

وقال نوير في تصريحات للتليفزيون الألماني: "النتيجة مخيبة للآمال لنا جميعًا، ليس فقط للمدافعين، ولكن لكل واحد منا".

وأضاف "لقد فرطنا في المباراة معا، كما أن لغة الجسد كانت مخيبة للآمال، لم نتواصل معا بشكل جيد".

وأردف "كان يجب أن نتحدث أكثر، خاصة بعد الهدف الأول. من المهم جدًا دعم بعضنا البعض خلال اللقاء".

ودخل منتخب ألمانيا مباراته الأخيرة في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية أمام إسبانيا ويكفيه التعادل فقط للتأهل إلى نصف النهائي لكنه لم يكن يدري بما ينتظره في ملعب لا كارتوخا.

ورفع الفوز رصيد إسبانيا إلى 11 نقطة يتصدر بهم المجموعة ويحجز بطاقته في نصف النهائي.

بينما تجمد رصيد منتخب ألمانيا عند تسع نقاط يحتل بهم المركز الثاني.

فيما يأتي منتخب أوكرانيا ثالثا بست نقاط ويليه سويسرا بثلاث نقاط، علما بأن لقاء الفريقين الذي كان من المفترض إقامته اليوم الثلاثاء ألغي بداعي وجود الكثير من حالات الإيجابية بفيروس كورونا.

افتتح ألفارو موراتا أهداف اللقاء في الدقيقة 17.

وأضاف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 33، قبل أن يسجل رودريجو الهدف الثالث بعد ذلك بخمس دقائق.

وفي الدقيقة 55 سجل فيران توريس هدفه الشخصي الثاني والثالث للاروخا.

قبل أن يعود فيران توريس ويسجل الهاتريك وهدف إسبانيا الخامس في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 89 سجل ميكيل أويارزابال الهدف السادس للمنتخب الإسباني.