نوير يلوم الجميع بعد سداسية إسبانيا

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 13:30

كتب : FilGoal

نوير - ألمانيا - فرنسا

يعتقد مانويل نوير حارس منتخب ألمانيا أن الهزيمة الكاسحة التي تلقاها فريقه على يد منتخب إسبانيا بسداسية نظيفة جاءت بسبب تقصير كل لاعبي الفريق وليس الدفاع والحارس فقط.

واكتسح منتخب إسبانيا منافسه ألمانيا بستة أهداف دون رد في سادس جولات دوري الأمم الأوروبية لحساب المجموعة الرابعة.

وقال نوير في تصريحات للتليفزيون الألماني: "النتيجة مخيبة للآمال لنا جميعًا، ليس فقط للمدافعين، ولكن لكل واحد منا".

أخبار متعلقة
برونو فيرنانديز: أسلوب لعبي أقرب لبول سكولز وليس بيرلو أو زيدان سكاي: رابطة الكرة الإنجليزية تقرر العودة لنظام الـ5 تبديلات كادينا سير: ريال مدريد يتوصل لاتفاق مبدئي لتجديد عقد راموس وخطوة أخيرة متبقية مدرب بايرن: نستهدف التتويج بمونديال الأندية بالطبع

وأضاف "لقد فرطنا في المباراة معا، كما أن لغة الجسد كانت مخيبة للآمال، لم نتواصل معا بشكل جيد".

وأردف "كان يجب أن نتحدث أكثر، خاصة بعد الهدف الأول. من المهم جدًا دعم بعضنا البعض خلال اللقاء".

ودخل منتخب ألمانيا مباراته الأخيرة في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية أمام إسبانيا ويكفيه التعادل فقط للتأهل إلى نصف النهائي لكنه لم يكن يدري بما ينتظره في ملعب لا كارتوخا.

ورفع الفوز رصيد إسبانيا إلى 11 نقطة يتصدر بهم المجموعة ويحجز بطاقته في نصف النهائي.

بينما تجمد رصيد منتخب ألمانيا عند تسع نقاط يحتل بهم المركز الثاني.

فيما يأتي منتخب أوكرانيا ثالثا بست نقاط ويليه سويسرا بثلاث نقاط، علما بأن لقاء الفريقين الذي كان من المفترض إقامته اليوم الثلاثاء ألغي بداعي وجود الكثير من حالات الإيجابية بفيروس كورونا.

افتتح ألفارو موراتا أهداف اللقاء في الدقيقة 17.

وأضاف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 33، قبل أن يسجل رودريجو الهدف الثالث بعد ذلك بخمس دقائق.

وفي الدقيقة 55 سجل فيران توريس هدفه الشخصي الثاني والثالث للاروخا.

قبل أن يعود فيران توريس ويسجل الهاتريك وهدف إسبانيا الخامس في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 89 سجل ميكيل أويارزابال الهدف السادس للمنتخب الإسباني.

إسبانيا ألمانيا مانويل نوير
نرشح لكم
أخر الأخبار
سكاي: بارنسلي يدرس ضم بالوتيلي 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صلاح أمين لـ في الجول: هدفي مع دجلة الاقتراب من نادي المائة 13 دقيقة | الدوري المصري
الحضري: اعتزلت بشكل نهائي واستعد لتجربة جديدة مع التدريب 18 دقيقة | الدوري المصري
بانون: كل الشكر لـ الرجاء وجماهيره.. وهذا هدفي الكبير مع الأهلي 24 دقيقة | مصر
في الجول يكشف – الموقف الحالي لصفقة انتقال بيكام إلى الأهلي.. وما يعطل الاتفاق مع دجلة 31 دقيقة | ميركاتو
نوير يلوم الجميع بعد سداسية إسبانيا ساعة | أوروبا
خبر في الجول – سلبية مسحة لاعبي الزمالك بما فيهم حازم إمام ساعة | دوري أبطال إفريقيا
برونو فيرنانديز: أسلوب لعبي أقرب لبول سكولز وليس بيرلو أو زيدان ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 2 الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني 3 إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا 4 حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد"
قد ينال إعجابك