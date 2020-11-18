بانون في القاهرة الأربعاء

يصل المغربي بدر بانون مدافع الأهلي الجديد إلى القاهرة اليوم الأربعاء.

بدر بانون النادي : الأهلي الأهلي

وينتظم بانون في تدريبات الأهلي استعدادا للموسم المقبل.

وانضم بانون من الرجاء المغربي للأهلي بعقد ممتد لـ 4 سنوات مقبلة.















اللاعب صاحب الـ27 عاما شارك خلال الموسم المنصرم في 28 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف.

وأصبح بدر بانون هو ثاني صفقات الأهلي الصيفية بعد ضمه لطاهر محمد طاهر من المقاولون العرب.