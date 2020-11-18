بانون في القاهرة الأربعاء

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 12:37

كتب : FilGoal

بدر بانون بقميص الأهلي

يصل المغربي بدر بانون مدافع الأهلي الجديد إلى القاهرة اليوم الأربعاء.

بدر بانون

النادي : الأهلي

الأهلي

وينتظم بانون في تدريبات الأهلي استعدادا للموسم المقبل.

وانضم بانون من الرجاء المغربي للأهلي بعقد ممتد لـ 4 سنوات مقبلة.

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اللاعب صاحب الـ27 عاما شارك خلال الموسم المنصرم في 28 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف.

وأصبح بدر بانون هو ثاني صفقات الأهلي الصيفية بعد ضمه لطاهر محمد طاهر من المقاولون العرب.

بدر بانون الأهلي
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