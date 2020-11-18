بانون في القاهرة الأربعاء
الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 12:37
كتب : FilGoal
يصل المغربي بدر بانون مدافع الأهلي الجديد إلى القاهرة اليوم الأربعاء.
وينتظم بانون في تدريبات الأهلي استعدادا للموسم المقبل.
وانضم بانون من الرجاء المغربي للأهلي بعقد ممتد لـ 4 سنوات مقبلة.
اللاعب صاحب الـ27 عاما شارك خلال الموسم المنصرم في 28 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف.
وأصبح بدر بانون هو ثاني صفقات الأهلي الصيفية بعد ضمه لطاهر محمد طاهر من المقاولون العرب.
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