الإنتاج الحربي يكشف لـ في الجول: سبب تعطل رحيل عامر عامر

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 12:30

كتب : أحمد شاكر

عامر عامر - الإنتاج الحربي

رغم أن الصفقة المنتظرة بانتقال عامر عامر حارس الإنتاج الحربي إلى الإسماعيلي معروفة منذ وقت بعيد، إلا أنها لم تتم حتى الآن.

خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي قال لـ FilGoal.com: "ما يعطل الأمور هو عدم ضمنا لحارس بديل".

وأضاف "عامر لن يرحل إلا في حال توافر حارس بديل، إذا لم يتم تعويض عامر، فلن يرحل وسيستمر معنا".

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كشف علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلي عن اقتراب عامر عامر من الانتقال للفريق في وقت سابق.

وقال علاء وحيد قبل أسبوع في تصريحات لـFilGoal.com: "لم أقل أن أمر انتقاله تم رسميا، لأنه ما زالت هناك أمور بسيطة يتم حسمها في الوقت الحالي".

وواصل "الإسماعيلي يسعى لحسم صفقات مؤثرة يستطيع من خلالها أن يعود عودة قوية على ساحة الكرة المحلية".

وعن آخر صفقات الفريق قال مهدي: "نحن في مفاوضات جادة مع محمد رمضان لاعب مصر للمقاصة، ومتبقي رتوش أخيرة على حسم الصفقة".

عامر عامر الإنتاج الحربي الإسماعيلي
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