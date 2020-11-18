سكاي: رابطة الكرة الإنجليزية تقرر العودة لنظام الـ5 تبديلات

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 12:28

كتب : FilGoal

رابطة الكرة الإنجليزية

قررت أندية رابطة الكرة الإنجليزية (التي تدير الدوريات الدنيا في إنجلترا) عودة نظام الخمسة تبديلات إلى المباريات بعد إلغائه قبل بداية الموسم الجاري، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن الأندية صوتت للسماح بعودة الـ5 تبديلات في المباراة، بداية من يوم الجمعة المقبلة في بطولة التشامبيونشيب، الدرجة الثانية بعد الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وستكون أول مباراة في التشامبيونشيب ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري، بين كوفينتري وبيرمنجام الجمعة في التاسعة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة.

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وسيسمح لكل فريق إشراك خمسة لاعبين بدلا من خمسة على 3 مرات فقط، باستثناء بين شوطي المباراة.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن السماح للأندية بـ5 تبديلات على أن يتم استخدامها في 3 مرات فقط، وذلك لاستكمال المواسم الكروية بعد توقفها بسبب تفشي وباء "كوفيد 19".

ومنذ استئناف النشاط الكروي بعد توقفه جراء تفشي فيروس كورونا سمح الدوري الإنجليزي بإجراء خمسة تبديلات خلال ثلاث فترات مع وجود تسعة لاعبين على مقاعد البدلاء.

وكانت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، قد رفضت استمرار العمل الاستثنائي بنظام الخمسة تبديلات قبل بداية الموسم الجديد، وأقرت بالعودة للإجراءات الطبيعية.

كما تم إلغاء فترتي التوقف خلال شوطي المباراة لشرب المياه في ظل أن مباريات الموسم الجديد ستقام في الظروف الطبيعية المعتادة وليس خلال شهور الصيف الحارة. وذلك القرار تم اتخاذه قبل بداية الموسم الجديد.

في إنجلترا التشامبيونشيب
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