كادينا سير: ريال مدريد يتوصل لاتفاق مبدئي لتجديد عقد راموس وخطوة أخيرة متبقية

تواصل نادي ريال مدريد لاتفاق مبدئي لتجديد عقد سيرخيو راموس قائده لمدة عامين، وذلك حسب تقرير نشرته إذاعة "كادينا" الإسبانية.

وقال التقرير إن صاحب الـ34 عاما سيجدد تعاقده مع النادي الملكي لمدة عامين، ولكن من الضروري أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق مادي ومن ثم سيتم الإعلان بشكل رسمي قبل نهاية العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاق المادي لن يكون مشكلة نظرا لأن راموس يدرك جيدا الخسائر المالية الكبيرة التي تسبب بها تفشي وباء كوفيد 19.

وألمح إلى أن المفاوضات جرت بين فلورنتينو بيريز رئيس النادي واللاعب شخصيا، ويتبقى فقط الاتفاق على راتب اللاعب خلال العامين.

ويحصل راموس حاليا على راتب يقدر بـ12 مليون يورو سنويا، وقد يكون راتبه الجديد مماثل لهذا الراتب وفقا للتقرير.

وكانت صحيفة "أس" الإسبانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن باريس سان جيرمان كان يسعى لضم راموس مجانا براتب سنوي يقدر بـ20 مليون يورو.

وأوضحت "كادينا سير" أن رغبة راموس كانت دائما الاستمرار في ريال مدريد، لذا إن سار كل شيء على ما يرام فسيتم التوصل لاتفاق نهائي، لكن الطرفين ينويان الإعلان بشكل رسمي في نهاية العام الجاري.

وكان برنامج "إل شيرينجيتو" قد كشف في وقت سابق أن قائد ريال مدريد سيجتمع برئيس ناديه يوم الإثنين الماضي للتفاوض على تجديد عقده.

وخلال يوم 1 يناير من العام المقبل سيكون راموس حرا لكي يوقع عقدا مع أي فريق آخر لينضم له مجانا بعد نهاية عقده، خاصة وأنه سيكون في آخر 6 أشهر له في تعاقده معا لنادي، وبالتالي يُسمح له بأن يعقد مفاوضات للانضمام إلى فريق آخر.

وقال زيدان في تصريحات صحفية تعليقا على مستقبل اللاعب:"لا أشك في استمراره. إنه قائدنا وبالتأكيد سنظل نحبه للأبد".

راموس انضم إلى ريال مدريد في صيف 2005 قادما من إشبيلية بمبلغ 27 مليون يورو، وينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم الجاري.

النجم الإسباني خاض 660 مباراة بقميص النادي الملكي سجل خلالها 100 هدفا وصنع 40 آخرين.

وشارك راموس خلال الموسم الجاري في 10 مواجهات بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا.