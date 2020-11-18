مدرب بايرن: نستهدف التتويج بمونديال الأندية بالطبع

هدف واحد يدخل به هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ بطولة كأس العالم للأندية المقبلة وهو التتويج بها.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم أن البطولة التي تقام في قطر تم تأجيلها إلى فبراير المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن نتطلع إلى المشاركة في هذه البطولة، وهدفنا هو الفوز بها بالطبع".

بايرن يشارك في البطولة بصفته بطل دوري أبطال أوروبا، ويبدأ مشواره من الدور نصف النهائي.

من جهته، قال كارل هاينتس رومينيجيه الرئيس التنفيذي للبافاري: "لقد تأهلنا إلى كأس العالم للأندية بعد فوزنا بلقب دوري أبطال أوروبا، وسنقدم أفضل ما لدينا لنحصد لقب هذه البطولة".

وأضاف "نريد أن نواصل كتابة التاريخ".

وتابع "أود أن أشكر الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيسه جياني إنفانتينو لحرصهم على إقامة البطولة رغم الظروف الصعبة التي يعيشها العالم اليوم بسبب فيروس كورونا".

بايرن حقق خماسية، الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا والسوبر الألماني والسوبر الأوروبي، ويطمح لإكمال السداسية وتكرار إنجاز عام 2013.