خبر في الجول – اللجنة الخماسية تحدد موعد الجمعية العمومية لإقرار اللائحة

حددت اللجنة الخماسية المديرة لاتحاد الكرة موعدا لانعقاد الجمعية العمومية لإقرار اللائحة الجديدة به، حيث سيكون يوم 29 نوفمبر.

وعلم FilGoal.com أن اللجنة الخماسية بالفعل قد حددت اليوم قبل الأخير من مهمتها المؤقتة في إدارة اتحاد الكرة لانعقاد الجمعية العمومية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أرسل خطابا جديدا لاتحاد الكرة يوم الجمعة الماضي، للتشديد على ضرورة الالتزام بعقد جمعية عمومية لإقرار مشروع اللائحة الجديدة للاتحاد.

ولم يشر خطاب فيفا إلى موعد محدد لإجراء انتخابات اتحاد الكرة، بعكس الخطاب الذي أرسله فيفا في هذا الصدد قبل شهرين، والذي طالب بضرورة عقد انتخابات قبل نهاية شهر نوفمبر.

وتدير اللجنة الخماسية بقيادة عمرو الجنايني اتحاد الكرة منذ أغسطس قبل الماضي، وتم المد لها لتنتهي مدتها بنهاية الشهر الجاري.

وكان من أهم بنود قرار تعيين اللجنة من قبل فيفا آنذاك، بعد استقالة مجلس هاني أبو ريدة، إقرار لائحة جديدة للاتحاد.