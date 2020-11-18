العراقي لـ في الجول: تعليمات غريب منحتنا الثقة.. وأوضحت موقف مستقبلي لإدارة المصري

قال كريم العراقي ظهير منتخب مصر الأولمبي إن تعليمات شوقي غريب مدربه منحتهم الثقة لتحقيق الفوز ضد البرازيل، كما أشار إلىرغبته في الاستمرار مع المصري وعدم الرحيل سوى لناد خارج مصر. وذلك في حوار خاص مع FilGoal.com.

وصرح العراقي قائلا: "تعليمات شوقى غريب منحتنا الثقة وتحقيق الفوز على البرازيل، فى الشوط الأول، التعليمات كانت اللعب بتحفظ وفىالشوط الثانى كان هناك شئ من التحرر من أجل تحقيق التعادل والسعى للفوز، التبديلات كان لها مفعول كبير فى منحنا افضلية تحقيقالفوز".

وواصل "البرازيل منتخب قوي و انتابنا بعض القلق ولكن اللاعبين أصحاب الخبرات الدولية ساعدوا باقى زملائهم فى إزالة الرهبة والقلق".

وأكمل "شوقى غريب مدرب رائع و لا يفرض علي شخصيا أى تعليمات فنية خاصة بالاداء الدفاعى أو الهجومى و لكن يجعل اللاعب فىمنطقة المسئولية ويجعلني ألعب على حسب مجريات اللعب، والأهم هو الظهور بشكل جيد أثناء الدفاع أو الهجوم".

وأردف "هدفي فى شباك البرازيل، ذكرى جيدة لى و البورسعيدية دائما ما يسجلوا فى شباك البرازيل من قدامى اللاعبين الدوليين مثلمحمد زيدان و شوقى".

العراقي سجل هدفا في انتصار مصر ضد منتخب البرازيل الأولمبي بنتيجة 2-1 في البطولة الأولمبية الدولية التي أقيمت بمصر، وفاز بهاالفراعنة الشباب بعد الفوز ضد راقصي السامبا والتعادل سلبيا مع كوريا الجنوبية.

وتطرق العراقي للحديث حول مستقبله قائلا: "مجلس الادارة طلب منى التجديد مع الفريق و لا أمانع ذلك، فريق بلدى و صاحب الفضل عليقبل كل شيء".

وأردف "تلقيت عروضا من أندية كبرى فى مصر و لكن بعد دراستها أبلغت إدارة المصرى برغبتى فى الإستمرار مع الفريق، و لن أرحل إلاللاحتراف الخارجى فقط".

وأتم "أتمنى المشاركة فى الاولمبياد و الظهور بشكل جيد و أعمل جاهداً على الوصول له وأنا فى أفضل جاهزية واستعداد".

صاحب الـ22 عاما شارك مع المصري خلال الموسم المنصرم في 41 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.