بسبب المنتخب الأولمبي.. مصر تكتب الفوز الأول في التاريخ على البرازيل

كتب منتخب مصر الأولمبي إنجازا لأول مرة في التاريخ بالفوز على البرازيل وديا بهدفين لهدف.

وأصبح ذلك الانتصار هو الأول لأي منتخب مصر على مر التاريخ بين الأول والأولمبي والشباب على راقصي السامبا.

والمباريات بين منتخب مصر والبرازيل بمختلف الفئات السنية جاءت كالتالي:

منتخب الشباب التقى بالبرازيل مرة واحدة في كأس العالم للشباب في 2011 وتعادلا بهدف لمثله.

المنتخب الأولمبي التقى بالسليساو مرتين الأولى كانت وديا في عام 2003 وتعادلا بهدف لمثله.

فيما كانت المرة الثانية في أولمبياد لندن وخسر المنتخب المصري بثلاثة أهداف لهدفين.

أما المنتخب الأول فهو أكثر من التقى بالبرازيل على مر التاريخ بواقع سبع مباريات.

تعادل المنتخب الأول مع البرازيل مرة وحيدة وخسر في ست لقاءات.

اللقاء الأول كان وديا في عام 1960 وخسر الفراعنة بخماسية دون رد، واللقاء الثاني كان وديا بعد خمس سنوات كذلك وخسر المنتخب المصري بثلاثة أهداف لهدف.

اللقاء الثالث والرابع كانا وديا كذلك، وأقيما عامي 1960 و1963 وخسر الفراعنة مرتين بثلاثية دون رد وهدف دون رد.

أما المباراة الخامسة فكانت في أولمبياد 1964 وكان وقتها يلعب المنتخب الأول تلك البطولة وتعادل مع السليساو بهدف لمثله.

اللقاء السادس كان في كأس العالم للقارات في 2009 وخسر الفراعنة في اللقاء الشهير بأربعة أهداف لثلاثة.

فيما كانت المواجهة الأخيرة في عام 2011 وديا وخسر المنتخب المصري بهدفين دون رد.