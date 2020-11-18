أحمد ياسر ريان: هدفي في البرازيل بسبب مساعدة زملائي

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 00:53

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان - المنتخب الأولمبي

أعرب أحمد ياسر ريان مهاجم منتخب مصر الأولمبي عن سعادته بتسجيل هدف الفوز في البرازيل.

وتغلب منتخب مصر الأولمبي على البرازيل بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات البطولة الودية استعدادا لأولمبياد طوكيو.

وسجل أحمد ياسر ريان هدف الفوز، وحول المنتخب تأخره بهدف إلى فوز بعد الظهور بمستوى رائع.

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وقال ريان عبر أون تايم سبورتس: "جميع اللاعبين قدموا مستوى رائع وأشكرهم لأنهم ساعدوني للظهور بشكل جيد".

وتابع "هدفي في البرازيل جاء بسبب مساعدة زملائي الذين أوصلوني إلى المرمى كثيرا".

وأضاف ريان "نجلس مع بعضنا البعض فترات أكثر، وننتظر الإجازة حتى نتجمع مجددا في التوقف الدولي".

وعن المباراة أوضح "دخلنا في المباراة سريعا بعد الهدف الذي استقبلناه، واللقاء أصبح متكافئ".

وأتم تصريحاته "الحمد لله على المكسب في النهاية".

منتخب مصر الأولمبي أحمد ياسر ريان
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