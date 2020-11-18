أسامة جلال: رغبتنا في تحقيق إنجاز بالأولمبياد سبب الفوز على البرازيل

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 00:10

كتب : FilGoal

أسامة جلال - مصر الأولمبي - كوت ديفوار

أرجع أسامة جلال مدافع منتخب مصر الأولمبي سبب الفوز على البرازيل إلى رغبة اللاعبين في تحقيق إنجاز كبير في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو.

وفاز منتخب مصر الأولمبي وديا على البرازيل بثنائية مقابل هدف.

وقال أسامة جلال عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "قدمنا أداء جيد في المواجهة سواء اللاعبين الأساسيين أو البدلاء".

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وأضاف "كل لاعب يحلم بالاحتراف في أوروبا والتألق في الأولمبياد، ولتحقيق هذا الحلم يجب أن نقدم أداء مميز في المباريات الودية ضد المنتخبات القوية".

وأكمل "ولذلك نجحنا في تحقيق الفوز على البرازيل".

وأتم تصريحاته "في بداية المباراة تراجعنا بسبب ضغط البرازيل ولكن بعد ذلك دخلنا في الأجواء وبادرنا بالهجوم وسجلنا هدفين".

أسامة جلال المنتخب الأولمبي
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