فرنسا تنتصر على السويد برباعية.. والبرتغال تقتل كرواتيا

تغلب منتخب فرنسا على منافسه السويد في استاد دو فرانس بأربعة أهداف لهدفين اليوم الثلاثاء في سادس جولات دوري الأمم الأوروبية.

وكان منتخب فرنسا ضمن تأهله لنصف النهائي منذ الجولة الخامسة عقب فوزه على منافسه البرتغال.

افتتح فيكتور كلايسون أهداف اللقاء للسويد في الدقيقة الرابعة.

وأدرك أوليفييه جيرو التعادل لفرنسا في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 36 سجل بنجامين بافارد الهدف الثاني للديوك، قبل أن يعود جيرو ويسجل هدفا ثانيا له وثالثا لفرنسا في الدقيقة 59.

وقلص منتخب السويد النتيجة عن طريق روبين كايسون في الدقيقة 88.

وأتم كينجسلي كومان رباعية الديوك بهدف في الدقيقة 90.

كرواتيا X البرتغال

وفي ملعب بولود في كرواتيا خسر أصحاب الأرض بثلاثة أهداف لهدفين من البرتغال.

افتتح منتخب كرواتيا أهداف اللقاء عن طريق ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 29.

وطُرد لاعب كرواتيا ماركو روج بعد حصوله على إنذارين وذلك في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 53 أدرك روبن دياز التعادل للبرتغال.

وعقب ثماني دقائق سجل جواو فيليكس هدفا ثانيا للبرتغال.

ولكن ما هي إلا أربع دقائق إلا ونجح كوفاسيتش في إدراك التعادل لكرواتيا.

وفي الدقيقة 90 سجل روبن دياز هدف الانتصار القاتل للبرتغال.

بتلك النتائج يتصدر منتخب فرنسا المجموعة بـ16 نقطة يليه البرتغال بـ13 نقطة.

ونجا منتخب كرواتيا من الهبوط للمستوى الثاني بفارق الأهداف عن السويد بعدما حصدا ثلاث نقاط.