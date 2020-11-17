الماتادور ينطح لوف ولا يبالي.. إسبانيا تكتسح ألمانيا 6-0

دخل منتخب ألمانيا مباراته الأخيرة في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية أمام إسبانيا ويكفيه التعادل فقط للتأهل إلى نصف النهائي لكنه لم يكن يدري بما ينتظره في ملعب لا كارتوخا.

واكتسح منتخب إسبانيا منافسه ألمانيا بستة أهداف دون رد في سادس جولات دوري الأمم الأوروبية لحساب المجموعة الرابعة.

ورفع الفوز رصيد إسبانيا إلى 11 نقطة يتصدر بهم المجموعة ويحجز بطاقته في نصف النهائي.

بينما تجمد رصيد منتخب ألمانيا عند تسع نقاط يحتل بهم المركز الثاني.

فيما يأتي منتخب أوكرانيا ثالثا بست نقاط ويليه سويسرا بثلاث نقاط، علما بأن لقاء الفريقين الذي كان من المفترض إقامته اليوم الثلاثاء ألغي بداعي وجود الكثير من حالات الإيجابية بفيروس كورونا.

افتتح ألفارو موراتا أهداف اللقاء في الدقيقة 17.

وأضاف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 33، قبل أن يسجل رودريجو الهدف الثالث بعد ذلك بخمس دقائق.

وفي الدقيقة 55 سجل فيران توريس هدفه الشخصي الثاني والثالث للاروخا.

قبل أن يعود فيران توريس ويسجل الهاتريك وهدف إسبانيا الخامس في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 89 سجل ميكيل أويارزابال الهدف السادس للمنتخب الإسباني.

ملخص اللقاء

بدأ اللقاء بشكل هادئ وسط سيطرة تامة من منتخب إسبانيا على الكرة.

وأجرى منتخب إسبانيا تبديلا اضطراريا لإصابة سيرخيو كاناليس وشارك بدلا منه فابيان رويز.

وفي الدقيقة 17 من رأسية إثر ركلة ركنية سجل موراتا الهدف الأول للمنتخب الإسباني.

وعقب سبع دقائق سجل موراتا هدفا ثانيا لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وكاد فيران توريس يسجل هدفا ثانيا لكن تسديدته تصدى لها مانويل نوير ببراعة.

واصل منتخب إسبانيا زحفه نحو مرمى ألأمانيا واستغل فيران توريس كرة مرتدة من العارضة بعد تسديدة من دانيال أولمو وسددها مباشرة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 33.

وعقب خمس دقائق فقط حول رودريجو عرضية كوكي من ركلة ركنية برأسه في الشباك ليعلن عن الهدف الثالث للماتادور.

واضطر منتخب إسبانيا لإجراء تبديلا اضطراريا جديدا بمشاركة إريك جارسيا بدلا من سيرجيو راموس.

وفي الدقيقة 55 سدد فيران توريس كرة قوية من الناحية اليمنى من منطقة الجزاء سكنت شباك مانويل نوير لتعلن عن الهدف الرابع للاروخا.

وعاد توريس وسدد كرة زاحفة بيمناه سكنت شباك ألمانيا لتعلن عن الهدف الخامس لإسبانيا.

وكاد سيرجي جنابري يسجل هدفا رائعا لكن كرته ارتدت من العارضة ومنعت ألمانيا من تقليص النتيجة.

وفي الدقيقة 89 ومن تمريرة وبدون رقابة داخل منطقة الجزاء سجل أويارزابال الهدف السادس لأصحاب الأرض.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بسداسية إسبانية دون رد.